Juric bersaglio inglese, paragoni ridicoli: "Southampton salvo? Come se Meghan Markle o Beckham..."

Nel turno infrasettimanale di Premier League il Southampton di Ivan Juric ha perso 4-0 a Stamford Bidge contro il Chelsea di Enzo Maresca centrando così la terza sconfitta consecutiva (4-0 anche contro il Brighton e 3-1 col Bournemouth), la 22ª di una stagione fin qui da incubo. I Saints, infatti, sono ultimi in classifica con appena nove punti conquistati in 27 gare: un vero e proprio disastro che rischia di far finire il club nella storia del campionato inglese.

Juric, che disastro al Southampton

Il cambio in panchina, con il passaggio da Russell Martin a Ivan Juric, non ha sortito alcun effetto, anzi: l’ex tecnico del Torino, infatti, da quando siede sulla panchina del Southampton ha racimolato una sola vittoria in campionato, il primo febbraio in casa dell’Ipswich (2-1), e ben nove sconfitte. Un cammino da film dell’orrore che, secondo i media inglesi, rischia di far entrare i Saints negli annali del calcio inglese: "Sono in corsa per diventare la peggiore squadra nella storia della Premier League”, scrive il Daily Mail. Dopo il ko subìto contro il Chelsea, Juric è diventato il peggior allenatore della Premier League tra coloro che hanno raccolto almeno 10 panchine. Stando a quanto scrive il giornale inglese, ”secondo i bookmakers le possibilità di salvezza sotto la guida di Juric sono le stesse di vedere David Beckham nei panni di James Bond nel prossimo film della serie, oppure Meghan Markle entrare in carica come Presidente degli Stati Uniti".