Disastro United, mai così horror: c’è già il nome per il dopo Amorim

Si pensa ad Emery

Situazione in deterioramento a Old Trafford tanto d’aver fatto saltare la mosca al naso al “billionaire” Sir Jim Ratcliffe, patron del colosso petrolchimico Ineos nonché influente azionista dello United. L’uomo dal patrimonio stimato in 23 miliardi di dollari, residenza monegasca, figlio di un falegname del Lancashire, ha investito molto nei “Diavoli Rossi” ed è spazientito per i risultati tremendamente negativi. Si mormora addirittura che avrebbe già individuato il sostituto di Amorim dando mandato ai suoi uomini di fiducia per presentare una convincente proposta d’ingaggio nientemeno che al 53enne basco Unai Emery, tecnico che la scorsa stagione ha riportato l’Aston Villa in Champions League (dopo un’attesa di 41 anni) e che oggi pomeriggio guiderà i “Claret & Blue” di Birmingham in Belgio nell’andata degli ottavi contro il Club Brugge. L’ex allenatore di Siviglia, Psg e Arsenal ha rinnovato l’anno scorso con i “Villans” del direttore generale Monchi, suo connazionale, fino al 2029, ma per Ratcliffe i soldi non sono un problema (ha appena speso 30 milioni più 7,5 di bonus per Dorgu dal Lecce) e sarebbe pronto a pagare la clausola di rescissione di Amorim (contratto fino al 30 giugno 2027) fissata in 12 milioni di sterline.