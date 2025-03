Crisi United, Amorim a nudo: "Non avrò il tempo che ha avuto Arteta"

LONDRA - Quella contro il tempo è una delle guerre più ostiche che ogni allenatore di calcio è chiamato a combattere. Se poi la squadra che alleni si chiama Manchester United, la cosa diventa esponenzialmente più complicata. Negli anni successivi all’età dell’oro targata Alex Ferguson, tutti quelli che si sono seduti sulla panchina dei Red Devils ne sono usciti perdenti. La regola allo United, così come in quasi tutti quei club in cui vincere è considerato la normalità, è semplice e chiara. E soprattutto, è uguale per tutti, non importa se ti chiami Amorim, ten Hag o Mourinho: o vinci, o vai via. I concetti di attesa, di progetto a medio lungo-termine non sono contemplati. Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal – club che invece rappresenta un’eccezione in tal senso visto che di tempo ad Arteta ne ha dato tanto, e gliene darà ancora pur qualora nemmeno in questa stagione i Gunners riuscissero a sollevare un trofeo – Ruben Amorim, tecnico arrivato sulla panchina dei Red Devils lo scorso novembre, e che ha perso addirittura 9 delle prime 25 gare da allenatore del Man United, ha chiaramente ammesso di sapere che a lui non verranno concesse le stesse opportunità che ha avuto il collega basco.