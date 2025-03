Tonfo City contro il Nottingham: Guardiola, 9 sconfitte e Champions a rischio

È il Nottingham Forest ad aggiudicarsi lo scontro diretto con il Manchester CIty valido per la 28ª giornata di Premier League. Al City Ground, gli uomini Nuno Espirito Santo si impongono nel finale grazie alla rete di Hudson-Odoi (83'). La classifica riporta ora 51 punti che valgono il mantenimento del 3º posto con un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Guardiola, che rimedia così la 9ª sconfitta in campionato e la 3ª nelle ultime 5 gare. La prossima giornata, il Forest sarà ospite dell'Ipswich Town nell'incontro in programma il 15 marzo. A seguire, i quarti di Fa Cup sul campo del Brighton. Haaland e compagni, che devono ora guardarsi le spalle dal Chelsea di Maresca, affronteranno invece i Gabbiani in trasferta nel prossimo appuntamento di Premier, mentre in Coppa nazionale affronteranno il Bournemouth.