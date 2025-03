Liverpool a un passo dal titolo, ma Chiesa? La possibile beffa è clamorosa

Con la vittoria per 3-1 ad Anfield contro il Southampton di Ivan Juric, il Liverpool continua a volare verso il titolo di campione d'Inghilterra. I Reds hanno toccato infatti quota 70 punti, con 16 lunghezze di vantaggio rispetto all'Arsenal che ha però due partite in meno. Una stagione praticamente perfetta per gli uomini di Andre Slot, ma non per Federico Chiesa. L'esterno ex Juve è infatti rimasto per 90 minuti in panchina anche contro l'ultima in classifica, allontandosi dalla possibilità di poter ricevere la medaglia per la vittoria della Premier League.