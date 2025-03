Il Liverpool ringrazia lo United: 1-1 con l'Arsenal, i Reds verso uno storico trionfo

MANCHESTER (Inghilterra) - Pari tra Manchester United e Arsenal nel 28° turno di Premier League e Liverpool sempre più vicino ad un titolo storico. L'1-1 di Old Trafford permette ai Reds di fuggire a +15 dai Gunners che conquistano solo un punto contro i Red Devils. Gara sbloccata da Bruno Fernandes sul gong del primo tempo con una punizione meravigliosa, pari di Rice ad un quarto d'ora dalla fine con un missile che batte sul palo e termina in rete. Arteta vede Slot allontarsi in vetta, Amorim fermo in compagnia del Tottenham di Postecoglou.