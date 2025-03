Ratcliffe blinda Amorim e sembra Scrooge: "Ottimo lavoro. I tagli? A Natale senza soldi"

MANCHESTER (Inghilterra) - Quando Ruben Amorim fu scelto a novembre per sostituire l'esonerato Ten Hag era visto come l'uomo della Provvidenza ma finora i risultati non gli hanno dato ragione : 9 sconfitte in 26 partite e distacco dal Liverpool capolista è di 36 punti. Ma il tecnico portoghese gode della fiducia della proprietà.

Fiducia ad Amorim e sul mercato...

Sir Jim Ratcliffe, fondatore della Ineos e che lo scorso anno ha rilevato quasi il 30% del club ottenendo pieni poteri sul lato tecnico, ha piena fiducia nel 40enne allenatore portoghese e alla BBC lo ha ribadito: "Se guardiamo alla squadra a disposizione di Ruben, penso che stia facendo un ottimo lavoro. Penso che sia un giovane tecnico di talento e che resterà qui a lungo. Si sta iniziando a vedere quello che può fare". In estate la società lo sosterrà sul mercato ("ma il budget dipenderà anche dalle cessioni") e i talenti come Mainoo e Garnacho saranno blindati. La cosa importante è non sbagliare più acquisti: "Alcuni dei giocatori che sono qui non sono bravi abbastanza, altri sono stati pagati troppo e plasmare la squadra per la quale saremo responsabili, di cui dovremo dare conto, richiederà tempo".

La politica dei tagli

Da quando Ratcliffe è entrato in società, lo United ha intrapreso una politica di tagli, anche al personale. "Se non facciamo così, a Natale il club si ritrova senza soldi .Se spendi più di quello che guadagni, quella è la strada che porta alla rovina".