Il Newcastle torna a vincere e vede la Champions: agganciato il City  

- Iltorna a vincere dopo il ko di Anfield, passando di misura a casa del. Al London Stadium finiscegrazie al gol firmato da(14 vittorie su 15 partite quando il brasiliano va a segno) al minuto 63 bravo ad arrivare in spaccata sull'assist di. Un successo che permette ai Magpies di agganciare ilal quinto posto (47 punti), piazzamento che in questa stagione - ranking Uefa alla mano - potrebbe valere un pass per la prossima Champions. Restano a quota 33 gli Hammers, che erano reduci dai successi su Arsenal e Leicester.