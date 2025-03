Haaland più di Shearer, ma Guardiola frena ancora. Nuovo incubo Juric

Netta vittoria per 4-2 per il Nottingham, terzo, nella 29esima giornata della Premier League sul campo dell'Ipswich. Decisivi i gol di Elanga (doppietta), Milenkovic e Jota Silva, non bastano ai padroni di casa i guizzi di Cajuste e Hirst. Pari per 2-2, invece, tra Manchester City e Brighton: formazione di Guardiola due volte in vantaggio con Haaland e Marmoush mentre la squadra di Hurzeler è brava a rimontare in entrambe le occasioni con Estupinan e l'autorete di Khusanov. O'Brien risponde a Soucek nell'1-1 tra Everton e West Ham, mentre una splendida doppietta di Larsen consente al Wolverhampton di passare per 2-1 sul campo del fanalino di coda Southampton a cui non basta Onuachu.