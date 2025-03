Derby di Londra all'Arsenal: Merino manda ko il Chelsea. Tris United al Leicester

Quarto risultato utile consecutivo per il Manchester United che batte in trasferta il Leicester per 3-0. Red Devils in vantaggio con Hojlund al 28°, con il raddoppio che arriva grazie a Garnacho al 67°. Chiude i giochi il solito Bruno Fernandes allo scadere. In classifica la squadra di Amorim sale a quota 37 punti mentre il Leicester continua a perdere, restando ancorato al penultimo posto a quota 17 con un piede già in Championship.