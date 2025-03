“L’orecchio mi penzolava”, Mateta shock: il racconto dopo l’incubo

Mateta: "Roberts mi ha detto che..."

Il francese si è recato a Parigi per sottoporsi a un intervento chirurgico che gli ha di fatto salvato l'orecchio sinistro. Poi, il messaggio di Roberts."Mi ha scritto mentre ero in ospedale. Gli ho detto 'è ok, fa parte del calcio'. Si è scusato e si è preoccupato molto per me. Non credo che quella mattina si fosse svegliato pensando 'Voglio staccare la testa di Jean-Philippe. Il fatto è che a volte c'è tanta pressione in campo che spesso ti porta a fare cose folli. È stato un errore da cui imparare per il futuro". L'attaccante classe '97 punta ora a rientrare in tempo per i quarti di finale di Fa Cup contro il Fulham, previsti per il 29 marzo. Trasferitosi al Crystal Palace nel 2021 dal Magonza, Mateta ha accumulato 139 presenze complessive, con un bilancio di 44 gol e 9 assist. Con la nazionale francese non ha mai ricevuto la convocazione in prima squadra, scendendo però in campo 11 volte con la selezione Under 21, con la quale è andato a segno in 3 occasioni.