Chiesa e la Juve, ma quali rimpianti: “Sono gli alibi degli sconfitti”  

Chiesa tra Liverpool e Juve

Un messaggio che certamente anche Federico (Chiesa) ha ricevuto nella quotidianità del rapporto padre-figlio e che sta continuando a coltivare anche adesso, oltremanica, con la maglia del Liverpool, squadra dove è sbarcato in estate dopo l'addio alla Juventus: «Federico sta benissimo a Liverpool, è in un top club che è primo in classifica e adesso speriamo che vinca la Premier! È lì per giocarsi le sue carte, ha una grande possibilità. Quest'estate gli ho detto quello che gli dico sin da piccolo. Perché, in realtà, lui fino all'età di 15 anni non giocava spesso e quando mi chiedeva "Che devo fare?" io gli rispondevo di continuare ad allenarsi, di non mollare, di farsi trovare pronto quando sarebbe arrivato il suo momento». Saggezza di un uomo, amore di un papà. Ci sono dei rimpianti su come è finita con la Juventus? «l rimpianti sono gli alibi degli sconfitti. No, nessun rimpianto».