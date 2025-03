Huijsen, a me gli occhi! La domanda che imbarazza: "No, non fumo erba..."  

Huijsen: il rimpianto Juve nel mirino delle big

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Huijsen ha accumulato oltre 60 presenze tra le formazioni Primavera, Under 17, Under 19 e Next Gen. Sono invece solo 12 i minuti giocati in prima squadra, dove ha esordito nell'ottobre 2023 in occasione di Milan-Juventus, sotto la guida di Massimilano Allegri. Al debutto segue però il prestito alla Roma nel gennaio successivo. Poi, l'intuizione di Cristiano Giuntoli di cederlo al Bournemouth per 15 milioni di euro. Il giovane talento non ha perso tempo a prendersi la scena e a sedurre le big d'Europa, oltre al ct della Spagna Luis de la Fuente, e il suo valore di mercato si aggira ora attorno ai 70 milioni, se si considerano le possibili aste per il cartellino dello spagnolo. Un'ascesa che ha lasciato non pochi rimpianti in casa Juve, dove non sono passate in osservate le dichiarazioni del giocatore sull'addio "forzato" alla Vecchia Signora: "Mi hanno costretto ad andare via, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere" .