Berta all'Arsenal, Paratici sempre più Milan. Le alternative di Furlani

Arsenal ha annunciato la nomina di Andrea Berta come nuovo direttore sportivo del club. Il 53enne dirigente italiano ha trascorso 12 anni con l'Atletico Madrid prima di andarsene a gennaio. Berta succede all'ex centrocampista dell'Arsenal Edu nel ruolo di ds. Edu ha lasciato l'incarico a novembre e il suo vice Jason Ayto ha sostituito il direttore sportivo ad interim. Berta ha un background nel settore bancario, ma ha ricoperto ruoli nelle squadre italiane di Parma e Genoa prima di unirsi all'Atletico, inizialmente come direttore tecnico, nel 2013.

Berta: "Club di grandi valori"

Le prime parole dell'ex Atletico Madrid: "Sono entusiasta di entrare a far parte dell'Arsenal in un periodo estremamente emozionante per il club. Ho osservato con grande interesse il modo in cui l'Arsenal si è evoluto negli ultimi anni e ho ammirato il duro lavoro svolto per ristabilire il club come una forza importante nel calcio europeo con un seguito appassionato in tutto il mondo. Il club ha grandi valori e una ricca storia, e non vedo l'ora di fare la mia parte nel plasmare un futuro di successo con una grande squadra. Non vedo l'ora di iniziare il mio nuovo ruolo e non vedo l'ora di vivere la mia prima partita all'Emirates Stadium insieme ai nostri tifosi”.