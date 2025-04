Haaland in stampelle, c'è il comunicato City: quanto resterà fuori

È già finita la stagione di Erling Haaland? È ciò che ci si è domandato dopo l'infortunio rimediato dal centravanti del Manchester City, in occasione della sfida esterna contro il Bournemouth, valida per i quarti di finale di Fa Cup, che ha visto i Citizens - già reduci da un pareggio e un ko in Premier League - rimontare lo svantaggio iniziale e imporsi con finale di 2-1. Un risultato che porta la firma del norvegese e quella di Omar Marmoush. Gli uomini di Pep Guardiola hanno così raggiunto il penultimo atto del torneo, dove affronteranno il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo nell'incontro in programma il 26 aprile: Crystal Palace e Aston Villa le altre due semifinaliste. Ma a tenere banco in casa City, sono le condizioni dell'attaccante classe 2000, che al termine del match contro la formazione di Andoni Iraola, è stato ripreso mentre lasciava il Dean Court in stampelle.