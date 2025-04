United ko, il Nottingham vola verso la Champions. Merino e Saka regalano il derby all'Arsenal

L'Arsenal batte il Fulham per 2-1 e consolida il secondo posto in Premier League alle spalle del Liverpool capolista, che al momento dista di nove lunghezze. I Gunners passano nel primo tempo con Merino (37°) per poi raddoppiare nella ripresa grazie a Saka (73°): alla squadra di Marco Silva non basta la rete nel finale di Rodrigo Muniz (94°). In classifica, il Fulham resta all'ottavo posto a quota 45 punti.