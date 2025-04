Liverpool ipoteca la Premier, il Bournemouth di Huijsen ko. Super gol Tonali!

LIVERPOOL (Regno Unito) - Il Liverpool si avvicina a grandi falcate al titolo in Premier League. Nel 30° turno i Reds, grazie al gol di Diogo Jota al 57' su assist di Luis Diaz, si impongono ad Anfield 1-0 contro l'Everton, che si era portato avanti nel primo tempo con l'ex Udinese Beto, il cui gol è stato tuttavia cancellato dal Var, e si riportano dodici punti avanti all'Arsenal secondo in classifica a otto giornate dal termine del campionato. Ancora una volta Federico Chiesa rimane 90' seduto in panchina. Si prende provvisoriamente la quarta piazza, in attesa del Chelsea, che ha una gara in meno, il Manchester City di Pep Guardiola: le reti di Grealish dopo 2' e Marmoush al 29' stendono il Leicester.