Arsenal, la testa è già al Real Madrid: pareggio contro l'Everton

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo due vittorie consecutive frena di nuovo l'Arsenal di Arteta (con la testa già al match di quarti di Champions League di martedì contro il Real Madrid) e se il Liverpool dovesse vincere domani a casa del Fulham andrebbe a +13 ipotecando il titolo. I Gunners infatti hanno aperto il programma del sabato della 31ª giornata pareggiando per 1-1 a Goodison Park contro l'Everton. Gunners in vantaggio al 34' con un'ottima ripartenza orchestrata a Sterling che al limite dell'area serve sulla sinistra Trossard bravo con il diagonale mancino a battere Pickford per l'1-0. Ad inizio ripresa però un'ingenuità di Lewis-Kelly costa caro all'Arsenal: rigore per i Toffies per fallo su Harrison, Ndiaye si presenta sul dischetto e pareggia i conti al 49'. Dal gol subito gli ospiti non sono più riusciti ad essere pericolosi se non all'84' quandi Pickford si esalta sulla conclusione di Martinelli. Per i Toffees invece si tratta del 5° pareggio nelle ultime 6 partite che lo tiene serenamente lontano dalla zona retrocessione (+15 sull'Ipswich).

