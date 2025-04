Il Liverpool non affonda il colpo decisivo: ko col Fulham! Chelsea solo pari

Liverpool non approfitta della frenata dell'Fulham per 3-2 mantenendo, però, 11 lunghezze di vantaggio sui Gunners. Ilnon approfitta della frenata dell' Arsenal e cade (dopo 26 partite!) a Craven Cottage contro ilpermantenendo, però, 11 lunghezze di vantaggio sui Gunners.

Alexis Mac Allister sblocca la partita con una bordata da fuori area al 14' ma la festa non dura neanche 10 minuti perché il Fulham la ribalta in un quarto d'ora: al 23' Sessegnon colpisce a botta sicura su un rimpallo favorevole e pareggia i conti, al 33' Iwobi è fortunato perché la sua conclusione da dentro l'area colpisce la schiena di Robertson che beffa Kelleher per il 2-1 e al 37' Rodrigo Muniz ruba palla ad un distratto Van Dijk entra in area e batte ancora Kelleher non impeccabile. I Reds non mollano ed accorciano le distanze al 72' con Luis Diaz ben servito da Bradley dentro l'area che non fallisce il gol del 2-3 con Elliot che colpisce la traversa al 78'. All'81' Slot manda in campo Federico Chiesa per Robertson con l'ex Juve che la 90' sfiora il gol del pareggio.