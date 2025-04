"Non è abbastanza intelligente, può fare altro": la bocciatura di Guardiola

Guardiola negli anni ci ha abituati a risposte sempre "tranquille", spesso delle carezze per i suoi avversari o giocatori. Il dominio del suo Manchester City in Premier League glielo ha permesso, è stato bravo a vivere senza molte pressioni oltre quelle di campo. Ora però in questa stagione complicata è cambiata un po' anche la comunicazione di Pep, che è stato più diretto. Ha parlato senza nascondersi e senza veli e la sua analisi su Matheus Nunes dopo il pari nel derby con lo United va proprio in questa direzione. L'allenatore spagnolo lo ha sia elogiato sia criticato, ma in modo costruttivo e senza illuderlo. E per un calciatore costato oltre 60 milioni non sarà stato facile sentire determinate parole.

Guardiola e il ruolo di Matheus Nunes

"L'unico problema che ha Nunes è uno è il suo allenatore che non gli dà i minuti che merita. È sempre pronto e può aiutarci" - aveva detto Guardiola qualche mese fa, spendendo quindi belle parole sul giocatore. Ora dopo il derby contro lo United (e il quinto posto in campionato) ha invece espresso senza peli sulla lingua alcuni limiti del calciatore. Pep ha risposto in modo chiaro e diretto alle continue domande sull'utilizzo del portoghese in un ruolo non suo invece che in mediana: "Può diventare un buon terzino destro grazie al suo fisico. Non credo che possa fare il centrocampista perché non è abbastanza intelligente e non ha la necessaria compostezza. Ha un talento incredibile e sta imparando molto". Poi ha aggiunto: "Ha difeso molto bene su due o tre cross di Bruno Fernandes e Dorgu. Ha il fisico per farlo, sa come giocare in questa posizione e ha aiutato molto la squadra". Poi Guardiola ha concluso: "Quando abbiamo iniziato la stagione e ho detto che avremmo giocato con Matheus terzino destro e Nico O'Reilly terzino sinistro mi avete detto: 'Di cosa stai parlando?' Ma è così che vanno le cose".