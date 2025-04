Manita Manchester City al Crystal Palace! Guardiola, punti Champions

Il Manchester City torna alla vittoria in Premier League, dopo il pari nel derby con lo United, e lo fa calando la manita al Crystal Palace nel 5-2 finale. I londinesi però in doppio vantaggio grazie alle reti di Eze (8°) e Richards (21°) per poi farsi rimontare subito nel finale di primo tempo a causa delle firme di De Bruyne (33°) e Marmoush (36°). Nella ripresa c'è il definitivo sorpasso degli uomini di Guardiola arrivato con Kovavic (47°) e McAtee (56°): chiude la gara la rete di O'Reilly (79°). In classifica il City sale così al quarto posto a quota 55 punti mentre il Palace resta ancorato all'undicesimo posto a quota 43 punti.