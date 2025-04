Torna al successo il Liverpool, che ad Anfield supera il West Ham con il finale di 2-1. Un risultato che riscatta il ko contro il Fulham della giornata precedente, e che ha visto gli ospiti passare in vantaggio con Fernando Diaz (18') nel primo tempo, prima di vanificare il vantaggio nel finale di gara a causa dell'autorete di Robertson (86'). Poi, la rete all'ultimo minuto regolamentare di Van Dijk che aggiunge altri 3 punti in vetta alla classifica. Gli uomini di Slot salgono così a quota 76 punti con vantaggio di 13 lunghezze sull'Arsenal, che nella sfida di sabato 12 contro il Brentford non è andato oltre l'1-1. Il calendario mette ora in programma la trasferta di Leicester del 20 aprile.

Pari Chelsea. Crollo Tottenham

Solo un pareggio per il Chelsea, che contro l'Ipswich Town a Stamford Bridge va sotto di 2 gol dopo la prima mezz'ora di gioco: reti di Enciso (19') e Johnson (31'). A evitare il ko ci pensa allora Sancho (79'), la cui rete si aggiunge all'autogol di precedente di Tuanzebe (46'). I Blues di Maresca mancano così l'occasione di scavalcare il Manchester City, reduci dal 5-2 sul Crystal Palace, al 4º posto in classifica. Crolla invece il Tottenham, che al Molineux Stadium di Wolverhampton si arrende per 4-2. Padroni di casa a segno con Ait-Nouri (2'), Spence (aut., 38'), Strand Larsen (64') e Cunha (86'). Di Tel (59') e Richarlison (85') le reti degli Spurs, che restano fermi con 37 punti che valgono il 15º posto in classifica.

Poker Newcastle contro lo United: a segno Tonali

Crolla anche il Manchester United, che sul campo del Newcastle si arrende sotto i colpi di Tonali (24’) Barnes (49’, 64’) e Bruno Guimaraes (77’): gli uomini di Amorim vanno invece a segno con Garnacho (37’). I Red Devils rimediano così il secondo ko nelle ultime 5 gare. La classifica riporta un desolante 14º posto con 38 punti davanti agli Spurs di Postecoglou. Il successo dei Magpies vale invece il balzo in 4ª posizione con 56 punti alle spalle del Nottingham e subito dopo il City, distante una lunghezza. La prossima giornata, Tonali e compagni affronteranno l’Aston Villa in trasferta. Lo United ospiterà invece il Wolverhampton. Chiudono la 32ª giornata di Premier Bournemouth e Fulham, in campo lunedì 14 alle ore 21.