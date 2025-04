Van Dijk, gol da titolo: Liverpool a +13 sull'Arsenal. Chelsea flop, pari con l'Ipswich spacciato

Torna al successo il Liverpool, che ad Anfield supera il West Ham con il finale di 2-1. Un risultato che riscatta il ko contro il Fulham della giornata precedente, e che ha visto gli ospiti passare in vantaggio con Fernando Diaz (18') nel primo tempo, prima di vanificare il vantaggio nel finale di gara a causa dell'autorete di Robertson (86'). Poi, la rete all'ultimo minuto regolamentare di Van Dijk che aggiunge altri 3 punti in vetta alla classifica. Gli uomini di Slot salgono così a quota 76 punti con vantaggio di 13 lunghezze sull'Arsenal, che nella sfida di sabato 12 contro il Brentford non è andato oltre l'1-1. Il calendario mette ora in programma la trasferta di Leicester del 20 aprile.

Pari Chelsea. Crollo Tottenham

Solo un pareggio per il Chelsea, che contro l'Ipswich Town a Stamford Bridge va sotto di 2 gol dopo la prima mezz'ora di gioco: reti di Enciso (19') e Johnson (31'). A evitare il ko ci pensa allora Sancho (79'), la cui rete si aggiunge all'autogol di precedente di Tuanzebe (46'). I Blues di Maresca mancano così l'occasione di scavalcare il Manchester City, reduci dal 5-2 sul Crystal Palace, al 4º posto in classifica. Crolla invece il Tottenham, che al Molineux Stadium di Wolverhampton si arrende per 4-2. Padroni di casa a segno con Ait-Nouri (2'), Spence (aut., 38'), Strand Larsen (64') e Cunha (86'). Di Tel (59') e Richarlison (85') le reti degli Spurs, che restano fermi con 37 punti che valgono il 15º posto in classifica. Alle 17.30 il fischio d'inizio di Newcastle-Manchester United. Chiudono invece la 32ª giornata di Premier Bournemouth e Fulham, in campo lunedì 14 alle ore 21.