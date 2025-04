Zirkzee, infortunio grave. L'annuncio di Amorim: "Fuori sino a fine stagione"

Un infortunio al bicipite femorale e tempi di recupero lunghi. Questa la situazione dell'attaccante del Manchester United , Joshua Zirkzee , costretto a lasciare il campo durante la ripresa della sconfitta incassata domenica contro il Newcastle . Il 23enne olandese, accostato alla Juve nelle ultime sessioni di mercato, non solo salterà il ritorno dei quarti di Europa League questa sera contro il Lione, ma non rivedrà il campo in questo finale di stagione. Come confermato dal tecnico dei Red Devils.

Zirkzee ko, le parole di Amorim

"E' fuori fino a fine stagione". Ruben Amorim, alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro il Lione, conferma che il Manchester United non potrà più contare su Zirkzee dopo l'infortunio rimediato col Newcastle. "Non giocherà più in questa stagione, lasciamo che si prepari per la prossima - ha aggiunto il tecnico portoghese - E' dura, stava migliorando in ogni aspetto del suo gioco ma ora deve essere pronto a concentrarsi sul recupero".