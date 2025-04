Con l'ultima vittoria per 2-1 contro il West Ham e l'imminente trasferta contro il Leicester, il Liverpool continua a volare verso il titolo di campione d'Inghilterra. I Reds hanno toccato infatti quota 76 punti, con 13 lunghezze di vantaggio rispetto all'Arsenal. Una stagione praticamente perfetta per gli uomini di Andre Slot, ma non per Federico Chiesa. L'esterno ex Juve è rimasto per 90 minuti in panchina nell'ultima sfida, ma per ricevere la medaglia per la vittoria della Premier League ha bisogno di una presenza da qui a fine campionato.