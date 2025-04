O'Reilly e Kovacic riportano il City al 4º posto: Guardiola a +1 sul Nottingham

Le altre partite: paura a Brentford

Ancora ko il Southampton già retrocesso. L'ex squadra di Juric - giudicato "il peggiore tecnico nella storia della Premier" dopo l'addio al club - si arrende per 1-0 sul campo del West Ham rimediando così la 27ª sconfitta in campionato. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida tra il Crystal Palace e il Bournemouth di Huijsen. Vince anche il Brentford, che supera il Brighton con il finale di 4-2. Reti di Mbeumo (9', 48'), Wissa ( 58') e Norgaard (95'): a segno per gli ospiti, Welbeck (45'+3') e Mitoma (81'). Una gara che ha visto l’arbitro rimandare il triplice fischio ben oltre gli 8 minuti di recupero nonostante il doppio vantaggio dei padroni di casa. Ed è proprio nell’extra time che il centrale del Brighton Van Hecke e il centrocampista del Brentford Konak si scontrano in un duello aereo, con l’olandese che resta a terra accusando un forte capogiro che ha richiesto l’intervento della barella. Lunghi momenti di preoccupazione sia in campo che sugli spalti, dove non si sono fatti attendere gli applausi di incoraggiamento da parte di entrambe le tifoserie.

In campo anche il Newcastle di Tonali

In campo anche Aston Villa e Newcastle. Le formazioni di Emery e Howe si contendono 3 punti chiave per l'Europa, con Tonali e compagni - l'ex Milan è già uno dei profili più caldi del mercato Juve - che si presentano al Villa Park con 59 punti che valgono il 3º posto in classifica con un vantaggio di 5 lunghezze sui Villans. Fischio d'inizio alle ore 18.30.