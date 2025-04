Liverpool, successo e festa Premier rimandata. Chiesa intanto...

LEICESTER - L'Arsenal batte l'Ipswich 4-0 rimandando così la possibile festa del Liverpool per la conquista del titolo di Premier League. La squadra di Mikel Arteta, reduce dall'impresa di aver eliminato il Real Madrid dalla Champions League, ottiene i tre punti grazie alla doppietta di Trossard e alle reti di Martinelli e Nwaneri, decretando anche la quasi matematica retrocessione dei padroni di casa, che hanno giocato giocato più di metà partita in dieci uomini per l'espulsione di Davis. Il Liverpool infatti fa il suo e con una rete ad un quarto d'ora dal termine di Alexander-Arnold passa sul campo del Leicester, spedendo le Foxes in Championship. I Reds restano a +13 dai Gunners con 15 punti rimasti a disposizione. La festa è sempre più vicina, ma per Federico Chiesa aumenta il rischio di non ricevere la medaglia. Anche oggi l'ex Juventus non è stato mandato in campo da Slot e se non arriverà una presenza nelle ultime cinque non ci sarà la medaglia premio per la conquista del campionato inglese.