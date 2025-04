Vardy, è addio Leicester dopo 13 anni: "Pensavo non sarebbe mai finita"

LEICESTER (Inghilterra) - La favola di Jamie Vardy al Leicester è arrivata al capolinea. Dpo 13 anni l'attaccante ha comunicato che lascerà il club a fine stagione, le sue parole al canale ufficiale delle Foxes: "Sono qui da così tanto tempo che pensavo davvero che non sarebbe mai finita. Non solo è stato davvero difficile per me comunicare questo, ma è stata anche una decisione difficile da prendere. Il Leicester City è stata la mia seconda casa, la mia famiglia allargata, la mia vita per 13 anni. Il club, la città, la gente, significano tantissimo per me e la mia famiglia"

Futuro

Vardy non appenderà le scarpe al chiodo anzi: "Voglio continuare a giocare e a fare ciò che mi piace di più: segnare gol. Spero che ce ne siano uno o due in più per il Leicester da qui alla fine della stagione, e molti altri in futuro. Potrò anche avere 38 anni, ma ho ancora il desiderio e l'ambizione di

raggiungere molto di più".

Vardy-Leicester, i numeri e i record

Con la maglia delle Foxes, dove arrivò nel 2021 dal Fletwood per un milione di sterline, Vardy ha vinto titolo in Premier League (2016 con Claudio Ranieri alla guida) e una FA Cup (2021) realizzando, ad oggi, 198 gol in 496 presenze (143 gol in 338 partite di Premier League) registrando an che record storici come andare a segno per 11 gare consecutive di Premier (unico calciatore a riuscirci nella storia) oltre ad essersi aggiudicato il titolo di capocannoniere come giocatore più anziano vincendo la Scarpa d'Oro nella stagione 2019/20 (23 gol in 35 presenze).