Slot, match point Liverpool per la Premier: "Abbiamo una grande responsabilità"

LIVERPOOL (Regno Unito) - "Abbiamo una grande responsabilità". Arne Slot e il suo Liverpool sono pronti : domenica contro il Tottenham basterà un punto per conquistare il 20° titolo, il primo dal 2020 quando l'allora squadra di Klopp mise fine a una lunga attesa, ma in uno stadio deserto a causa della pandemia. E a questo si riferisce il tecnico olandese quando parla del traguardo imminente, perché " non è ancora fatta e ci manca almeno un punto . Sappiamo che i nostri tifosi ci sosteranno nel miglior modo possibile come hanno fatto per tutta la stagione, sappiamo che manca poco e la partita di domenica sarà bella da giocare, ma comporta anche delle responsabilità verso il nostro pubblico".

"La Premier è davvero difficile"

Il Tottenham non vince ad Anfield dal 2011, la priorità degli Spurs è diventata la semifinale di Europa League, per cui ci sono tutte le premesse perché i Reds possano festeggiare. Ma Slot non ci sta quando gli si fa notare che forse la Premier non sia poi così competitiva visti i 12 punti di vantaggio sull'Arsenal: "Sono qui solo da un anno, ma penso sia un campionato davvero difficile: basti pensare all'incertezza per le prime 4-5 posizioni, mentre magari in passato si sapeva già quali club sarebbero arrivati fra i primi 3-4. Non ci sono partite facili, ogni gara è sempre dura da vincere", ha commentato.