Newcastle, Tonali sogna: terzo in Premier, -5 dall'Arsenal. Chelsea, basta Jackson

Torna a vincere il Newcastle, che supera in casa l'Ipswich Town nell'incontro valido per la 34ª giornata di Champions League. Un successo firmato Isak (45+4, rig.), Burn (56') e Osula (80'), e che riscatta il ko per 4-1 rimediato rimediato sul campo dell'Aston Villa. La classifica riporta ora 62 punti con un ritardo di 5 lunghezze dal 2º posto: l'Arsenal non è andato oltre il pareggio (2-2) nella sfida interna con il Crystal Palace del 23 aprile. L'agenda di Tonali e compagni - l'ex Milan è già uno dei profili più caldi del mercato Juve - prevede la trasferta di Brighton del 4 maggio. A seguire, lo scontro diretto con il Chelsea di domenica 11. Gli uomini di Maresca si sono invece aggiudicati la gara di Stamford Bridge contro l'Everton, centrando il 2º successo consecutivo grazie alla rete di Jackson (27') che consente inoltre ai Blues di portarsi a quota 60 punti. Il calendario mette ora in programma la semifinale di andata di Conference League contro il Djugarden dell'1 maggio. Poi, ci sarà il Liverpool a Londra.