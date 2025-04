Chiesa senza medaglia: l'ultima speranza per entrare nella storia Liverpool

Il capolavoro di Slot

Il rosa del Liverpool campione di questa edizione della Premier è di fatto la stessa che lo scorso anno con Klopp in panchina non riuscì ad andare oltre il terzo posto, con in più solo Federico Chiesa. E non si dica che l’ascesa dei Reds sia da attribuire esclusivamente al calo delle due rivali, e in particolare della squadra di Guardiola, vincitrice delle precedenti quattro edizioni: con i punti raccolti in questa stagione il Liverpool, infatti, sarebbe stato in testa anche nella passata Premier. Insomma, analizzando anatomicamente il capolavoro confezionato da Slot non si può non sottolineare come esso si stato, fra le altre cose, un trionfo delle idee e della valorizzazione delle risorse già a disposizione del club.