LONDRA (Inghilterra) - L'Arsenal cede in casa per 2-1 al Bournemouth nel 35° turno della Premier League. In gol per gli ospiti l'ex Juve Huijsen ed Evanilson, dopo l'iniziale vantaggio dei Gunners con Rice. Con questo successo il Bournemouth si porta a 53 punti in classifica, mentre l'Arsenal resta fermo a quota 67, a +3 sul terzo posto occupato dal Manchester City, ieri vittorioso per 1-0 sul Wolverhampton. Arteta ora potrà concentrarsi sul ritorno della semifinale di Champions al Parco dei Principi contro il Psg