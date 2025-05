Chiesa a medaglia! Tris Chelsea sul Liverpool e aggancio al Newcastle. United ko

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea di Enzo Maresca si toglie la soddisfazione di battere il Liverpool fresco campione d'Inghilterra vincendo 3-1 a Stamford Bridge il match del 35° turno di Premier League. Enzo Fernandez sblocca il risultato dopo appena tre minuti, nella ripresa l'autogol di Quansah all'11' vale il 2-0. Van Dijk accorcia le distanze a cinque minuti dalla fine, ma in pieno recupero Palmer su rigore fissa il risultato sul 3-1 chiudendo definitivamente la partita. I blues centrano così la terza vittoria di fila in campionato e agganciano il Newcastle al quarto posto in classifica, che vale l'ingresso in Champions League, con il Nottingham sesto distante ora tre punti. Nei Reds c'è gloria per Chiesa che con l'ingresso in campo nel finale raggiunge il numero minimo di presenze per ricevere la medaglia di campione d'Inghilterra.