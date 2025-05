Altro passo falso del Manchester City, che sul campo del Southampton già retrocesso non va oltre lo 0-0. Un risultato valido per la terzultima giornata di Premier League e che interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive (5 considerato il successo in semifinale di Fa Cup). I Citizens sprecano inoltre l'occasione di agganciare l'Arsenal a quota 67 punti, con i Gunners che affronteranno il Liverpool neo campione d'Inghilterra domenica 11. La classifica riporta dunque 65 punti con un vantaggio di sole 2 lunghezze dal Newcastle, che domenica ospiterà il Chelsea di Maresca. L'agenda di Guardiola prevede ora la finale di coppa contro il Crystal Palace in programma il 17 maggio a Wembley.