Tonali decisivo contro il Chelsea. Pari Liverpool-Arsenal, United ancora ko

Il Newcastle supera 2-0 il Chelsea nel match valido per la 36esima giornata di Premier League e sale al terzo posto, salendo a 66 punti, a +1 sul Manchester City, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale nella corsa per un piazzamento in Champions League. Tonali sblocca il risultato dopo appena due minuti, poco dopo la mezz'ora Jackson lascia in dieci la squadra di Maresca, che nella ripresa al 90' incassa da Bruno Guimaraes il gol che chiude la partita.

La classifica di Premier League

United e Tottenham ko

Pareggio per 2-2 per il Nottingham Forest, in casa, contro il già retrocesso Leicester. Vantaggio delle Foxes con Coady, poi il ribaltone dei padroni di casa con i guizzi di Gibbs-White e Wood, prima del definitivo pari degli ospiti siglato da Buonanotte. Altro ko per il Manchester United che ad Old Trafford cade contro il West Ham per 2-0 sotto i colpi di Soucek e Bowen. Sconfitta interna, infine, anche per il Tottenham con il Crystal Palace, decisiva una doppietta di Eze.

Pari tra Liverpool e Arsenal

Pareggio per 2-2 tra, che ha già conquistato il titolo, e. Reds avanti di due reti nel primo tempo con Gakpo e, rimonta dei Gunners nella ripresa grazie ae Merino, quest'ultimo nel finale espulso per doppia ammonizione. Con questo pari il Liverpool di Slot sale a 83 punti, mentre l'Arsenal di Arteta - secondo - si porta a quota 68, a +2 sul Newcastle terzo in classifica.