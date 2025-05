Sbatte contro il palo e si accascia: giocatore del Nottingham in coma farmacologico

Il mondo del calcio in ansia per Taiwo Awoniyi. L'attaccante del Nottingham Forest è reduce dal grave infortunio rimediato durante la gara interna contro il Leicester disputata domenica 11 maggio, quando ha urtato violentemente il palo della porta dopo essere subentrato nella ripresa. Stando a quanto riportato dai media britannici, il giocatore classe 1997 è stato indotto in coma farmacologico prima di essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente a causa di una lesione addominale. Il coma farmacologico contribuirà a una migliore ripresa dall'operazione, alla quale seguirà ora una terapia specifica per la regolazione della frequenza cardiaca. Dopo l'intervento, lo stesso Nottingham ha fatto sapere che il nigeriano sta "recuperando bene".