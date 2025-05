De Bruyne, da sogno Napoli alla Premier: “Cerco alti livelli, sceglierò in base a…”

Il nome di De Bruyne fa gola a tutti, soprattutto ora che lascerà il Manchester City a parametro zero, come annunciato nelle scorse settimane. In Serie A si è attivato il Napoli , mentre in Premier League tra le varie squadre che lo coccolono ci sono anche i rivali del Liverpool. Ancora il belga però non ha deciso che biglietti prendere e quale sarà la sua destinazione. Tanti gli aspetti da considerare: dalla famiglia al progetto, fino allo stipendio e anche la sua condizione fisica visti i 34 anni da compiere.

De Bruyne e il futuro post City

“Sto parlando con alcuni club per quello che sarà il mio futuro. Voglio giocare ancora ad alti livelli” - ha detto De Bruyne dopo la finale di FA Cup persa contro il Crystal Palace. Il begla, accostato anche al Napoli, non ha ancora deciso il proprio futuro. Sulla possibilità di restare in Inghilterra: “Forse, ma dipende dal progetto che mi verrà presentato. Non ho più 20 anni, ho una famiglia e dei figli piccoli: le mie decisioni non riguardano solo me e non sarà facile decidere” - ha spiegato con estrema sincerità. Quindi prima di prendere la scelta definitiva, il giocatore vaaluterà vari aspetti. Intanto nelle scorse settimane anche Manna ne ha parlato.