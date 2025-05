L'Arsenal stende il Newcastle, la lotta Champions in Premier ora è incredibile! Cosa può succedere

LONDRA (Inghilterra) - A 90' dalla fine della Premier League è l'Arsenal a decretare un altro verdetto in Premier League assicurandosi un posto nella prossima Champions League. Dopo l'eliminazione in semifinale con il Psg, Arteta potrà riprovarci il prossimo anno grazie alla vittoria per 1-0 nello scontro diretto con il Newcastle. Decide Rice contro i Magpies di Tonali che restano comunque in corsa per un posto nella massima competizione europea. Sarà una lotta incredibile per l'Europa nell'ultima giornata insieme a Chelsea, City, Aston Villa e Nottingham.