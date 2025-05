Chiesa confonde i tabloid, Liverpool ossessionato dalla Juve: “Fanc…”

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo la conquista della Premier League il Liverpool di Slot ha alzato la mani dal manubrio, due sconfitte nelle ultime tre partite compresa quella di lunedì per 3-2 a casa del Brighton . In questi match l'allenatore olandese ha dato molto spazio a chi ha giocato poco e tra questi c'è Federico Chiesa che, però, non è riuscito a incidere. All'Amex Stadium l'ex Juventus è partito per la prima volta da titolare come attaccante nel 4-2-3-1 dei Reds ma al 63' è stato sostituito da Darwin Nunez .

Chiesa non convince nella sua prima da titolare

Le pagelle dei vari tabloid e portali britannici hanno prevalentemente bocciato il giocatore azzurro con voti anche al di sotto sotto della sufficienza. Tra i giudizi generali si legge "Ha stuzzicato Bradley nel primo tempo, ma è rimasto in silenzio fino alla sua sostituzione al 63'", "Non sfrutta l'occasione" o "All'esordio in Premier League e ai primi minuti veri e propri dopo il gol nella finale di Carabao Cup, l'italiano ha legato bene il gioco e ha fatto del suo meglio per pressare e tormentare gli avversari. Slot non l'ha utilizzato molto, ma la sua prestazione è stata abbastanza soddisfacente" e "Slot ha affidato a Chiesa il suo primo esordio in Premier League dopo aver dichiarato a metà settimana che l'italiano aveva un futuro al Liverpool, ma non ha sfruttato questa occasione, come ha fatto con molte altre. I tifosi del Liverpool in trasferta gli hanno fatto una serenata ininterrotta, ma Chiesa non ha ricambiato il sostegno. Non ha avuto fiducia in se stesso, scegliendo di piazzare la palla piuttosto che tirare. È durato poco più di un'ora".