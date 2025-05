Guardiola ipoteca la Champions: tris City e grande festa per De Bruyne

Vittorie di Manchester City e Crystal Palace negli ultimi due incontri della 37esima e penultima giornata di Premier League. I Citizens si riprendono il terzo posto in classifica superando il Bournemouth per 3-1 con le reti di Marmoush (14'), Silva (38') e Nico (89'); ospiti in gol con Jebbison al 96'. Un espulso per parte, Kovacic (67') e Cook (74'). Con questa vittoria la formazione di Guardiola ipoteca la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Grande festa per De Bruyne, che lascerà Manchester a fine stagione: il belga è stato omaggiato da tutto lo stadio con striscioni, cori e standing ovation.