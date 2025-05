Che Maresca! Re del Chelsea dopo un anno

A meno di un anno dal suo arrivo sulla panchina del Chelsea una cosa la si può già dire senza alcun timore di essere smentiti: Enzo Maresca è entrato a far parte di quel piccolo e prestigioso Olimpo riservato ai grandi tecnici . Il che conferma sul campo la fama che l’ex secondo di Guardiola già da un po’ si portava dietro: quella del predestinato. D’altronde, lo stesso Pep, che con Maresca ha lavorato fianco a fianco nell’anno del Treble col City, lo aveva detto a chiare lettere proprio all’inizio della nuova avventura di Enzo sulla panchina dei Blues: «Dategli fiducia e funzionerà», aveva consigliato alla dirigenza del Chelsea . Di fatto, non è servita alcuna apertura di credito a favore di Maresca: al primo colpo, come aveva già fatto nella scorsa annata col Leicester, è riuscito a superare le aspettative, andando addirittura oltre gli stessi obiettivi che gli erano stati affidati.

Maresca eroe di Londra

La qualificazione alla prossima Champions e la vittoria della Conference sono un capolavoro, la più tangibile certificazione di un lavoro brillante, iniziato in un ambiente caotico e sfiduciato, che in pochi mesi lui è riuscito a trasformare in un laboratorio calcistico di prim’ordine. Nel giudicare il lavoro di Maresca bisogna infatti tener presente quanto era accaduto nel biennio precedente al suo arrivo: con una nuova e ricchissima proprietà del tutto priva di background calcistico, intenta a bruciare milioni sul mercato (oltre 1,3 miliardi di sterline) e a fare lo stesso con gli allenatori. Non va dimenticato, infatti, che prima dell’arrivo di Maresca, sulla panchina dei Blues avevano fallito gente del calibro di Potter, Lampard e Pochettino. A giugno scorso, quando il tecnico era stato annunciato, in molti a Londra avevano preconizzato per lui un cammino in salita.

L'uomo giusto, al momento giusto

D’altronde, la situazione era quella che era: tanto che al raduno, il tecnico si era ritrovato a dover gestire un gruppo di 45 calciatori, conseguenza diretta della sindrome da acquisto compulsivo che si era impossessata del consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital nelle prime due stagioni. Nella prima settimana Maresca si è dedicato a sfoltire la rosa, scegliendo due calciatori per ruolo, convinto di avere fra le mani un gruppo di alto livello. Questa sua valutazione, fra l’altro, era stata una delle cose che più aveva impressionato il club al primo colloquio. Quando la scorsa primavera i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart lo incontrano per la prima volta, rimasero incantati dalle idee chiare e dalla sua voglia di lavorare con una squadra che aveva già studiato nei minimi dettagli. Maresca si presentò lì col suo laptop, dicendo: «Adoro questi giocatori». In quel momento il club capì di aver trovato l’uomo giusto, in grado di sposare in toto la nuova visione societaria: acquistare quasi esclusivamente giovani di prospettiva e portarli a diventare i campioni del futuro. Un anno dopo il Chelsea di Maresca è già una realtà, nonostante un’età media di 24 anni e 36 giorni che l’ha portato a diventare la squadra più giovane di sempre ad aver giocato in Premier League.