Arteta all’Arsenal non può fallire: i movimenti delle panchine Premier

Quella appena conclusa è stata una Premier League piena di sorprese, che ha inaspettatamente ridefinito le gerarchie interne al calcio inglese. Nonostante siano state tante le squadre ad aver deluso le aspettative iniziali - e si sa, quando nel calcio questo accade il primo a pagarne le spese è quasi sempre l’allenatore – in vista della prossima stagione, che in Inghilterra inizierà il 16 agosto, non si prevedono particolari sconvolgimenti a livello di panchin