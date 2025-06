Postecoglou, clamoroso al Tottenham: vince l’Europa League e viene esonerato!

Clamoroso in Premier League. Il Tottenham ha esonerato l'allenatore Ange Postecoglou appena due settimane dopo la storica vittoria dell'Europa League in finale contro il Manchester United. Il tecnico australiano paga infatti il deludente cammino in campionato che ha visto gli Spurs arrivare lontani dalle posizioni di vertice. "A seguito di una valutazione delle prestazioni e di un'attenta riflessione, il club può annunciare che Ange Postecoglou è stato sollevato dal suo incarico", ha dichiarato il Tottenham in un comunicato. Postecoglou ha trascorso due stagioni al Tottenham dopo essere arrivato dal Celtic nel giugno 2023, battendo in finale di Europa League lo United ha posto fine a 17 anni di digiuno degli Spurs prima di vincere un trofeo. Adesso in pole c’è Thomas Frank del Brentford.