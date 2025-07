Paquetà, niente squalifica a vita per scommesse: assolto l’ex Milan, cosa era successo

Si conclude oggi, 31 luglio 2025, una delle più delicate vicende giudiziarie nella storia recente del calcio inglese. La Football Association ha confermato che una commissione indipendente ha ritenuto "non provate" le accuse di calcioscommesse mosse a Lucas Paquetá , l’ex centrocampista del Milan oggi in forza al West Ham. Di cosa si trattava? Di una presentua manipolazione delle giocate tramite cartellini gialli. L’indagine era iniziata nel maggio 2024, quando il fantasista, all’epoca 26enne, era stato formalmente accusato di essere stato ammonito volutamente in quattro partite, contro Leicester (12 novembre 2022), Aston Villa (12 marzo 2023), Leeds (21 maggio 2023) e Bournemouth (12 agosto 2023), con il presunto scopo di far guadagnare qualcun altro tramite queste puntate.

Caso Paquetà: cosa era successo, il verdetto e una colpa

Il caso era stato amplificato da sospetti a casa di puntate anomale provenienti dal Brasile e correlate a gialli ricevuti dal giocatore. La FA aveva addirittura ipotizzato, in caso di condanna, una sospensione a vita dal calcio. La commissione indipendente ha stabilito che le accuse relative ai presunti spot‑fixing non reggono, giudicandole non provate oltre il ragionevole dubbio. Se da un lato il verdetto ha scagionato l'ex Milan dalle accuse più gravi legate alla manipolazione delle scommesse, il contenzioso con la Football Association non può dirsi completamente chiuso. Il centrocampista brasiliano è stato infatti riconosciuto colpevole di aver violato la Regola F3, relativa all’obbligo di collaborazione durante le indagini federali. Secondo quanto comunicato dalla FA, Paquetá "non ha risposto in modo adeguato alle domande né fornito tutte le informazioni richieste nel corso dell'inchiesta". Un comportamento che, pur non influendo sull'esito del procedimento principale, potrebbe costargli una sanzione disciplinare di natura pecuniaria. Il giocatore ha rinnovato la sua totale innocenza: "Fin dal primo giorno ho difeso la mia integrità. Ringrazio Dio, mia moglie, il West Ham, i tifosi, famiglia, amici e il mio team legale per il supporto incessante".

Il sostegno del West Ham

Il West Ham e la vice‑chair Karren Brady hanno ribadito il sostegno al giocatore: "Lucas ha mantenuto la sua innocenza sin dall’inizio, ha affrontato ogni settimana con professionalità nonostante la pressione; siamo felici del verdetto e ora può voltare pagina". Il legale Alastair Campbell di Level ha definito il caso un evento di gravità straordinaria dal punto di vista personale e professionale: "Lucas ha affrontato una pressione immensa con forza e determinazione; ora può finalmente concentrarsi sul campo e sulla sua famiglia".