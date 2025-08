Premier, il numero dei club non verrà ridotto da 20 a 18. L'ad Masters: "Non credo che..."

La Premier League non ridurrà il numero di squadre da 20 a 18. Una notizia diffusa dall'amministratore delegato del campionato inglese durante un'intervista alla BBC. Il contesto è abbastanza delicato, soprattutto viste le recenti tensioni con la Fifa a causa del calendario internazionale pieno di gare: "Non credo che dovremmo essere costretti a prendere questa decisione - ha detto Masters, riferendosi sempre alla riduzione del numero di squadre. Sono assolutamente a favore della crescita del calcio e delle entusiasmanti competizioni a cui i nostri club possono partecipare, ma non a discapito del calcio nazionale. Dal 1994 la Premier League ha visto 380 partite, con 20 club. Non abbiamo cambiato mai format. Ora stiamo iniziando a riprogettare il nostro calendario nazionale per via dell'espansione europea e globale.Chiediamo ai giocatori di giocare più partite. Ma deve esserci un dialogo adeguato tra la Fifa e tutte le parti interessate su come procedere. Ciò che purtroppo è mancato".