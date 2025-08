Son, futuro in Mls?

- Dopo 10 anni, 450 presenze, 173 gol e l'Europa League vinta quest'anno,saluta il Tottenham. Il giocatore della Corea del Sud era sbarcato a Londra nel 2015 dopo l'esperienza al Bayer Leverkusen diventando un simbolo degli Spurs ai quale sarà sempre grato. Nella conferenza stampa tenuta a Seul, prima dell'amichevole tra Tottenham e Newcastle, Son ha dichiarato: "Prima di iniziare la conferenza stampa, volevo annunciare che ho deciso di lasciare il club quest’estate. Lo faccio con tutto il rispetto per una società che mi sta aiutando con questa decisione. Per me si tratta della decisione più difficile che abbia mai preso nel corso della mia carriera. E’ stata veramente dura, ho tantissimi splendidi ricordi - aggiunge - Voglio ringraziare tutti i tifosi del Tottenham per avermi mostrato così tanto amore. Spero che questo addio arrivi nel momento giusto e che questa sia la decisione più giusta. Mi auguro che tutti possano rispettarla ed accettarla”.

Il giocatore non ha fatto sapere o dato indizi sul suo futuro spiegando: "Adesso ho bisogno di un nuovo ambiente per mettermi alla prova, sento che serve un cambiamento. Dieci anni sono tanti, sono arrivato a Londra che ero un ragazzino di 23 anni che non parlava inglese ed oggi lascio da uomo molto orgoglioso di quello che ha fatto”. I rumors parlano di un'offerta da parte dell'Mls con il LACF (squadra di Los Angeles dove hanno militato anche Giorgio Chiellini e Olivier Giroud), le parti sono in contatto con la franchigia californiana ottimista nel concludere l'accordo.