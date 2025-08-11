Ora il Crystal Palace ci ha preso gusto!

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
LONDRA - Il Crystal Palace ci ha preso gusto: 85 giorni dopo aver conquistato il primo trofeo della propria storia, la FA Cup vinta contro il Manchester City, esattamente nello stesso luogo, il tempio sacro di Wembley, la squadra di Oliver Glasner conquista un altro trofeo, il Community Shield, battendo il Liverpool campione in carica della Premier e, ovviamente, favoritissimo, a maggior ragione dopo un’estate di spese pazze, peraltro non anc
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi