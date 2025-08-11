Tuttosport.com

Ora il Crystal Palace ci ha preso gusto!

A maggio conquistò a Wembley la FA Cup ai danni del City: ieri il Community Shield ai rigori sul Liverpool. La squadra di Glasner per due volte recupera lo svantaggio e poi batte i Reds, che sbagliano tre penalty
Alessandro Aliberti
1 min
Crystal PalaceLiverpoolCommunity Shield
Ora il Crystal Palace ci ha preso gusto!© EPA

LONDRA  - Il Crystal Palace ci ha preso gusto: 85 giorni dopo aver conquistato il primo trofeo della propria storia, la FA Cup vinta contro il Manchester City, esattamente nello stesso luogo, il tempio sacro di Wembley, la squadra di Oliver Glasner conquista un altro trofeo, il Community Shield, battendo il Liverpool campione in carica della Premier e, ovviamente, favoritissimo, a maggior ragione dopo un’estate di spese pazze, peraltro non anc

