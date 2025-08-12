Donnarumma e Leoni, Premier all'assalto: Guardiola vuole Gigio, Liverpool a Parma

Quando dalla Premier League vogliono prendere qualcuno non hanno problemi a mandare un bonifico. Il campionato inglese è il più ricco e anche il più attivo e questa finestra di mercato lo sta confermando, con il Liverpool e altre big che stanno investendo fior di milioni per aumentare ancora di più il livello, soprattutto in Champions League. E nel mirino delle top sono finiti anche giocatori azzurri. Donnarumma, ormai messo alla porta dal Psg , e Leoni , che piace anche in Italia.

City, non basta Trafford: Guardiola vuole Donnarumma

Il Manchester City sta per salutare Ederson, verso il Galatasaray. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, i citizen potrebbero poi insistere per un altro portiere. Non si fermeranno quindi al ritorno di Trafford, destinato a fare il secondo. Nel mirino di Guardiola ovviamente è finito Donnarumma. Il portiere italiano non è stato convocato dal Psg per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham a Udine e ormai è stato messo alla porta dai parigini, che hanno deciso di puntare su Chevalier. Il contratto di Gigio scade nel 2026 e potrebbe andare via a prezzo di saldo e Pep potrebbe convincerlo a fare un'esperienza in Premier League. Dall'Inghilterra però anche un altro italiano è finito nel mirino dei top club: Leoni.

Il Liverpool piomba su Leoni: Serie A avvisata

Il Parma deve destreggiarsi dagli assalti inglesi per Giovanni Leoni e nel weekend ha declinato l’offerta da 30 milioni del Bournemouth per il talento classe 2006. Il giovane difensore fa sempre gola all’Inter, ma i nerazzurri ritengono eccessiva la richiesta da 40 milioni del Ceo Cherubini. Motivo per cui a spuntarla potrebbe essere una big straniera con il Liverpool che sta pensando di piazzare l’affondo nei prossimi giorni. I Reds non avrebbero problemi a mettere sul piatto la richiesta dei ducali. Già hanno investito oltre 300 milioni e non hanno intenzione di fermarsi. Le sirene inglesi sono attive.