Diogo Jota, il Chelsea dona una parte dei soldi del Mondiale per Club: il gesto commuove

Il Chelsea donerà parte del ricco premio incassato al Mondiale per Club alla famiglia di Diogo Jota. Secondo quanto riporta The Athletic, i giocatori del club inglese hanno deciso di devolvere una quota del denaro ricevuto per la vittoria della Coppa in Usa ai familiari del giocatore portoghese morto insieme al fratello André Silva in un incidente d'auto in Spagna. La vittoria al mondiale è valsa al Chelsea circa 14 milioni di euro, 430.000 euro a giocatore: e proprio i calciatori devolveranno una cifra analoga alle famiglie dei due portoghesi scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio a Zamora.