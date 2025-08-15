Liverpool, l'urlo di Chiesa! 4-2 al Bournemouth all'ultimo respiro. Diogo Jota, omaggio e brividi

Un gol per tempo e il Liverpool sembra aver regolato la pratica Bournemouth all'esordio da campioni della Premier, partendo con il piede giusto. Subito a segno Ekitike , il pennellone francese prelevato a suon di sterline (80 milioni di euro) dall'Eintracht Francoforte, nella ripresa il sigillo di Gakpo . E invece. E invece Semenyo, il bomber del Bournemouth, gelava Anfield con una doppietta che rimontava lo svantaggio e sembrava aver consegnato un punto prezioso agli ospiti dalla casa dei Reds. Lo stesso Semenyo che era stato insultato da un tifoso del Liverpool in sedia a rotelle, a pochi centimetri di distanza dal giocatore, insulti che la tv inglese ha evidenziato come razzisti. Tifoso allontanato e risposta che migliore non si può, sul campo, per il 25enne britannico originario del Ghana.

Tutto chiuso? Neanche per sogno, perché la gioia dei rossi campioni d'Inghilterra ha il volto e il nome di Federico Chiesa, entrato all'82 per Wirtz e a segno sei minuti più tardi con un gran destro al volo da rapace d'area per il 3-2 definitivo che fa esplodere la Kop e consegna la vittoria a Slot, resa più rotonda anche dal destro di Salah a tempo scaduto.

L'omaggio commovente a Diogo Jota

Il Liverpool aveva reso un toccante omaggio a Diogo Jota e a suo fratello Andre Silva prima della gara: tutti i tifosi, davanti ai familiari del 29enne attaccante portoghese morto il 3 luglio in un incidente stradale in Spagna, hanno cantato come sempre 'You'll Never Walk Alone', stavolta seguito da un momento di silenzio mentre sulla Kop e sulla tribuna Sir Kenny Dalglish i cartoncini componevano le scritte 'DJ20' e 'AS30'. Poi i tifosi hanno cantato "Oh he wears the number 20" (oh, indossa la numero 20) all'ingresso delle squadre in campo con lo striscione 'Anfield sara' sempre la tua casa' esposto nella Kop. I Reds porteranno la scritta Forever 20 sulle maglie per tutta la stagione, mentre su tutti i campi della Premier in questa prima giornata ci sarà un minuto di silenzio e le squadre con il lutto al braccio.